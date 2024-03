Caso Visibilia | chiusa l’inchiesta sulla Cig per Covid | Santanchè indagata per truffa

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Procura di Milano ha chiuso l’indagine sulche vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanché. L’ipotesi di reato su cui stanno lavorando i pm è diaggravata ai danni dell’Inps, riguardo alla gestione non regolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato durante il periodo della pandemia di-19 in Italia. Secondo gli inquirenti gli amministratori di, tra i quali Santanché – che non ha più ruoli nella società dal 2022 – e il compagno Kunz, erano «consapevoli» del sistema, che prevedeva la richiesta della cassa integrazione mentre i dipendenti continuavano a lavorare. La società, questa l’ipotesi dei pm, hanno fatto richiesta della Cig all’insaputa di 13 lavoratori, dal 2020 al 2022 per poi incassarne l’assegno, per un totale di oltre 126mila euro ...

La società Visibilia Editore del gruppo Visibilia , fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè , è stata messa in amministrazione straordinaria. Santanché non è più legata a Visibilia ...

