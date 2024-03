Caso dossier | De Gennaro | “GdF parte lesa I controlli su Striano spettavano a Laudati”

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Guardia di Finanza è anch’essa “” neldeiaggi ed è “fortemente determinata affinché sia fatta piena luce”. A dirlo è stato il comandante generale delle Fiamme Gialle, Andrea De, in audizione davanti alla Commissione Antimafia. De, quindi, ha assicurato la “massima disponibilità all’autorità giudiziaria che ha affidato al nucleo di polizia valutaria le indagini” e ha anticipato che “non appena ve ne sarà la possibilità, in base alle norme vigenti”, Pasquale, il finanziere indagato a Perugia nell’inchiesta sugli accessi illegali, “sarà sottoposto a Commissione disciplinare”, pur se vale il principio garantista per cui, anche in presenza “di indizi importanti, per noi è innocente finché non avrà avuto una condanna”. De ...

Caso dossier, non tirate per la giacchetta Falcone: la sua Antimafia era tutta un’altra cosa - Gli interventi di Melillo e Cantone in Parlamento “uno stravolgimento della separazione dei poteri”.ilriformista

Caso Bari. Se per Antonio Decaro il ricorso alle tutele è come un attentato di "lesa maestà" - Hanno costruito carriere – e che carriere – alimentando e soffiando sulla cultura del sospetto. Hanno invocato le inchieste e gli arresti come sentenze passate in giudicato davanti a cui la politica n ...informazione

Lo sfruttamento del lavoro: 14 casi al mese in Veneto, il dossier completo della Cgil - Dal caporalato della logistica alle morti in cantiere, le infiltrazioni mafiose e le imprese apri-chiudi: quasi 15 episodi al mese «nella locomotiva ...mattinopadova.gelocal