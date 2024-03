Caso Acerbi-Juan Jesus | c’è la svolta | è successo quest’oggi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo il presunto insulto razzista rivolto aha esposto in collegamento da Appiano Gentile la sua versione dei fatti al procuratore federale Chinè. Ormai da giorni la vicenda legata ai fatti avvenuti tra Francescodurante il match tra Inter e Napoli continua a riempire le pagine dei giornali. L’accusa rivolta al difensore italiano da parte del brasiliano sarebbe quella di avergli rivolto durante il corso della gara espressioni razziste, come specificato nel post pubblicato sui social, dove è stato molto deciso e chiaro nell’esposizione dei fatti. Dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale qualche ora prima della partenza per gli Stati Uniti,aveva dichiarato ad alcuni giornalisti di non aver rivolto ...