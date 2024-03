Caserta | paura in centro | auto a fuoco in un box

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 22 marzo 2024). Questa notte verso le ore 01.30 una squadra dei Vigili deldel Comando provinciale di, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in corso Pietro Giannone nel comune diallertati dai residenti di un condominio che vedevano uscire del fumo dalla porta basculante di un box. Immediatamente giunti sul posto i Vigili delhanno trovato un incendio che si era sviluppano all’interno di un box dove era parcheggiata un’mobile. Sul posto, in supporto alla squadra, sono intervenute anche duebotti sempre dalla sede centrale del Comando. Subito dopo aver spento l’incendio i Vigili delhanno messo in sicurezza l’intera area.