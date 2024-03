Caserta | in arrivo due scuola bus elettrici

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 22 marzo 2024). È stato pubblicato sul sito del Comune (nella Sezione “Amministrazione Trasparente”) un bando per la fornitura di duebus, che si inseriscono nel progetto per le nuove linee di trasporto scolastico sostenibile della città di, affiancandosi a tutte le iniziative che il Comune ha già intrapreso per quel che concerne la mobilità green. Il progetto che prevede la fornitura di duebusè finanziato dal Ministero dell’Ambiente e consentirà alla città di avere a disposizione due mezzi lunghi oltre 12 metri, che effettueranno tratte dedicate a percorsi casa-per i bambini che frequentano ladell’infanzia e laprimaria. “Con questo progetto – ha spiegato il Sindaco di ...