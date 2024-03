Carlo Mattia muore a soli 3 giorni | archiviate le indagini Nessuna responsabilità della madre e degli infermieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024)le dueparallele per la morte di, neonato di 3trovato senza vita in ostetricia l’8 gennaio 2023. Nessun responsabile, dunque, secondo la procura di Roma e ledell’Asl Roma 2. I fatti avvenuti al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Pertini” di Roma sono da ascriversi a un caso di “morte in culla”. Ladiaveva chiesto giustizia perché lamentava scarsa assistenza, ma in un secondo momento è finita alla gogna mediatica per non essere stata vigile.Leggi anche: Neonato abbandonato in strada, è positivo alla cocaina: i genitori sono tossicodipendenti Un caso di morte in culla Quello del neonato è stato un caso di “morte in culla”. Questa la conclusione a ...