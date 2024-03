Carini e Capaci | 2 arresti e una denuncia per furto di rame

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 22 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia dinegli ultimi giorni hanno decisamente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione rivolta alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto del fenomeno ormai diffuso deldi. L’attività ha consentito di ottenere importanti risultati, tra cui duee unaa piede libero, oltre al sequestro di oltre 500 chili del prezioso “oro rosso”. Nel comune di, i militari della Sezione Radiomobile hanno colto in flagranza di reato una coppia di giovani del posto, un uomo e una donna rispettivamente di 25 e 23 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. I due sono stati sorpresi all’interno di un’abitazione mentre erano intenti a smontare una tubatura in...