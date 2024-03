Carcere | situazione allo stremo Altro detenuto tenta il suicidio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Mentre i riflettori sono ancora tutti puntati sulla tragica fine Jordan Jeffrey Baby, unrecluso neldi Torre del Ghato di togliersi la vita. Identiche a quelle adottate dal popolare trapper di 26 anni le modalità con le quali un italiano di 35-40 anni della sezione protetti, ha provato a farla finita.È accaduto l’altra sera, quando l’uomo avrebbe preso le lenzuola e le avrebbe annodate. Il condizionale è ancora d’obbligo perché sono poche le informazioni che filtrano dalla struttura penitenziaria. Contrariamente a quanto accaduto a Jordan, però, in questo caso i compagni hanno dato l’allarme e ilè stato salvato. Trasportato al San Matteo per alcuni accertamenti, è rientrato attorno all’1,30. L’episodio, arrivato una settimana dopo la ...

Lodi , 4 marzo 2024 – Il deputato Lodi giano Lorenzo Guerini (PD), già sindaco di Lodi , è stato in visita alla Casa Circondariale di Lodi . L'onorevole Guerini è stato accolto dalla direttrice ... (ilgiorno)

Sanità penitenziaria: Sdr, da 3 mesi odontoiatra con 3 ore a settimana per 630 detenuti in Carcere Cagliari-Uta - Sanità carente nel Carcere cagliaritano. Solo n 3 ore a settimana per 630 detenuti nella Casa Circondariale "Ettore Scalas" ...sardegnareporter

"Gli occhi di Argo | sul Carcere", presentazione dell'ultimo volume di Achab a Roma - L'ultimo volume della rivista letteraria Achab ha il titolo di "Gli occhi di Argo|sul Carcere" (edito da Kulturjam), e sarà presentato a Roma, con il patrocinio del Municipio XII, il prossimo 13 ...romatoday

Upas, puntata 25/3: Eugenio soffre per la complicità fra Antonio e Damiano - Le anticipazioni della puntata del 25 marzo svelano che i piccoli Antonio e Manuel avranno modo di riappacificarsi, in seguito ad alcune incomprensioni avute in passato. Il figlio di Viola, inoltra, ...it.blastingnews