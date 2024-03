Caradonna Ferrovie Nord | “Diabolik? Ricordiamo e celebriamo curioso intreccio di storie”

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – ?Per ricordare e celebrare il curioso intreccio di storie tra Diabolik e le Ferrovie Nord – abbiamo deciso di promuovere queste iniziative. La riscoperta di un pezzo ... (calcioweb.eu)

DIABOLIK CELEBRATO ALLA STAZIONE CADORNA. ASSESSORI CARUSO, LUCENTE E TERZI: UN MITO LEGATO A Ferrovie NORD - UNA MOSTRA E UN FUMETTO INEDITO DEDICATI AL PERSONAGGIO CREATO DALL’EDITRICE ANGELA GIUSSANI (mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024 – Ferrovie Nord celebra il mito di Diabolik con una mostra alla ...mi-lorenteggio

