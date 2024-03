Caradonna Ferrovie Nord | “Diabolik? Ricordiamo e celebriamo curioso intreccio di storie”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos) – ?Per ricordare e celebrare ilditrae le– abbiamo deciso di promuovere queste iniziative. La riscoperta di un pezzo importante del nostro passato è la conferma, una volta di più, del significato profondo e della centralità che le nostre aziende hanno avuto nella società lombarda,nella vita e nell?immaginario di tantissime persone, a partire dal 1877. È un patrimonio culturale ricchissimo -sottolinea- che siamo impegnati a valorizzare con tante attività. Ne voglio ricordare solo due: il Museo Virtuale, dove i materiali di questa iniziativa troveranno la loro collocazione permanente e la ristampa ed esposizione dei manifesti storici di Carlo Dradi?. Così il presidente di ...

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – ?Per ricordare e celebrare il curioso intreccio di storie tra Diabolik e le Ferrovie Nord – abbiamo deciso di promuovere queste iniziative. La riscoperta di un pezzo ... (calcioweb.eu)

DIABOLIK CELEBRATO ALLA STAZIONE CADORNA. ASSESSORI CARUSO, LUCENTE E TERZI: UN MITO LEGATO A Ferrovie NORD - UNA MOSTRA E UN FUMETTO INEDITO DEDICATI AL PERSONAGGIO CREATO DALL’EDITRICE ANGELA GIUSSANI (mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024 – Ferrovie Nord celebra il mito di Diabolik con una mostra alla ...mi-lorenteggio

Diabolik e Ferrovie Nord insieme per celebrare la nascita di un mito - Milano, 21 mar. (askanews) – Diabolik e Ferrovie Nord insieme per celebrare la nascita di un mito. La stazione Cadorna di Milano è diventata protagonista di una avventura della leggenda del fumetto it ...askanews

Ferrovie Nord: Caradonna, 'Diabolik Ricordiamo e celebriamo curioso intreccio di storie' - Milano, 21 mar. (Adnkronos) - “Per ricordare e celebrare il curioso intreccio di storie tra Diabolik e le Ferrovie Nord - abbiamo deciso di promuovere queste iniziative. La riscoperta di un pezzo impo ...lagazzettadelmezzogiorno