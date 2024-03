Capaccio Paestum | ritrovato arto mutilato sulla spiaggia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Scoperta shockdi Licinella a, dove il 3 marzo è stato, da un turista tedesco, un. Attorno all’articolazione del piede destro, ancora inserito in calzino e scarpa, è stato infatti possibile recuperare – come riporta il sito web stiletv.it – frammenti di tessuto connettivo umano. I reperti ossei, il calzino e la scarpa ginnica saranno ora sigillati ed inviati presso il laboratorio del Ris di Roma per l’estrazione del dna, che verrà poi inserito in idonee banche dati per cercare di dare un nome alla vittima. Segui ZON.IT su Google News.

Una serata di glamour e sensualità è andata in scena alcuni giorni fa a Capaccio Paestum presso il Next, l’ex tabacchificio, che è stato trasformato per la speciale occasione in un palcoscenico di ... (velvetmag)

Capaccio Paestum: ladri rubano cavi in rame al depuratore di Varolato, blackout dell’intero sistema - Ladri in azione nei giorni scorsi a Capaccio Paestum ai danni dell’impianto di depurazione in località Varolato. Ignoti sono entrati e hanno manomesso, tagliato e rubato un ingente quantitativo di ram ...ondanews

Sorpreso con droga e banconote false a Capaccio. Marocchino ai domiciliari - Sorpreso con droga e banconote false, scatta l'arresto. È quanto accaduto a Capaccio Paestum dove i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del Luogotenente Giuseppe D'Agostino, hann ...ondanews

Resti umani sulla spiaggia di Paestum: «Diteci se appartengono a mio fratello Giuseppe» - «Attraverso i carabinieri, abbiamo chiesto il test del Dna su quell'arto ritrovato in spiaggia. Ci vorranno due mesi per ottenere i risultati, ma restiamo in attesa e speriamo che non ...ilmattino