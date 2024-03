Campionato Uisp | gli ultimi risultati Sorride il Chiesanuova Poker per il Prato City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vittoria a sorpresa del Realnella decima giornata di ritorno deldi calcio a 11. Al Chiavacci gli ospiti battono 3-1 la quinta forza del girone, il Phoenix 2012 (gol di Bonacchi, Vijay e Pisa per il Reale di Berselli per il Phoenix) che invece sperava di vincere per dare del filo da torcere in ottica terzo posto a Signa e Tavola. Con questo successo ilsale a quota 16 punti, allontanandosi dalla penultima posizione. Passando alla lotta per il vertice, risultato speculare per le prime due della classe: i Kickers Narnali vincono 2-0 (La Rosa, Vallerini) a Seano sul campo del Bellini Giacomo Bacchereto, gli inseguitori del Giusti Stefano Comeana si impongono invece fra le mura amiche per 2-0 sul Sant’Ippolito (Clemente e Laus). Passando agli altri ...