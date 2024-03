Cambio dell’ora 2024 | quel mini “jet lag” di primavera che può metterci ko Sintomi | cause e come prepararsi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano – Tra pochi giorni tornerà in vigore l’ora legale. Quest’anno il passaggio avverrà nella notte di Pasqua, cioè tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Alle 2 di notte quindi le lancette dell'orologio si sposteranno alle 3. Di fatto si dormirà un'ora in meno ma in compenso si potrà godere di più ore di sole. Questo cambiamento “ciclico” può però incidere sul benessere dell’organismo. “Noi abbiamo tre orologi:lo biologico (detto caudiano),lo del lavoro (sociale) elo solare – spiega Michele Riva, docente di Storia della Medicina e direttore della scuola di specializzazione di Medicina del lavoro dell’Università Milano Bicocca -. E ilmette in crisi l’equilibrio tra questi tre orologi”. Perché il nostro corpo risente di questo passaggio? ...

