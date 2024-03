Cambio dell’ora 2024 | quando spostare le lancette

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le giornate si stanno allungando, maci sarà il? LEGGI ANCHE: — L’Hanamia Roma, lo spettacolo dei ciliegi in fiore all’Eur:andare? >> Il passaggio dall’ora solare a quella legale nelavverrà nella notte tra sabato 30 Marzo e domenica 31 Marzo: alle 2 del mattino ledovranno essere spostate un’ora avanti. Questo vuol dire che dovremmo rinunciare ad un’ora di sonno, ma avremo giornate con un’ora in più di sole. Questo slittamento di orario in avanti altera in positivo l’equilibrio del nostro bioritmo e la salute del nostro corpo. Ciò accade solo nei primi periodi, poi, purtroppo, torna tutto nella norma… purtroppo! Perché è stata introdotta l’ora legale? Lo scopo ...