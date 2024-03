(Di venerdì 22 marzo 2024) "Siamo qui perché pensiamo sia assurdo che queste siano le priorità della ministra Anna Maria Bernini e della Crui. Le priorità per loro sono cercare il modo più efficace perre egliquando abbiamo denunciato per mesi un sistema universitario marcio, che vive di molestie e ricatti sessuali alle studentesse e alle ricercatrici, che vive di diritto allo studio che manca sempre di più, di aule che crollano, di studentati pubblici che mancano e poi le complicità importanti con le industrie della guerra". A dirlo è Filippo Gilardi dialla conferenza stampa organizzata davanti alla Crui dal collettivo studentesco, a Roma, il giorno dopo l'incontro tra la ministra dell'Università e della Ricerca Bernini e i rettori e le rettrici d'Italia. "Quando c'è ...

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – ?Cambiare rotta per il futuro della Sanità in Italia. È questo l’impegno della Fiaso che” punta su ?alcune direttrici per impostare un cammino di riforma , vera e ... (calcioweb.eu)

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - “Cambiare rotta per il futuro della Sanità in Italia. È questo l'impegno della Fiaso che" punta su “alcune direttrici per impostare un cammino di riforma , vera e ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – “Cambiare rotta per il futuro della Sanità in Italia. È questo l'impegno della Fiaso che" punta su “alcune direttrici per impostare un cammino di riforma , vera e propria, che deve ... (webmagazine24)

Luca Laurenti all’Isola dei Famosi Il corteggiamento va avanti da tempo, ecco la risposta della spalla di Paolo Bonolis - Luca Laurenti pronto a salpare per l'Honduras L'Isola dei Famosi lo vuole nel cast: ma cosa ne pensa Paolo Bonolisdonnapop

Cambiare Rotta, 'vogliono tenere gli studenti zitti e buoni' - "Siamo qui perché pensiamo sia assurdo che queste siano le priorità della ministra Anna Maria Bernini e della Crui. (ANSA) ...ansa

Path of Exile: dal ritorno a Wraeclast con l'espansione Necropolis al futuro della saga - Come al solito, Path of Exile permette ai giocatori di personalizzare il proprio stile di gioco in più modi grazie all'uso delle gemme e Path of Exile 2 non ha alcuna intenzione di Cambiare Rotta, ma ...it.ign