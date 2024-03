Cambiamento climatico | sempre meno neve sulle piste da sci

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Se è vero che nelle ultime settimane le nostre Alpi sono state sommerse dicon accumuli in alcune località anche di oltre un metro, in realtà lo scenario degli inverni recenti, complice il, è all’insegna delle scarse precipitazioni nevose, per non dire quasi assenti in alcune aree del Paese. A L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.