Cambi d’umore in primavera | la dottoressa Lucattini spiega perché

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 22 marzo 2024) ROMA – Con l’arrivo della, molte persone possono avvertire variazioni sensibili dei propri stati e d’animo dell’umore, con differenze significative per intensità, qualità e durata tra bambini, adolescenti e adulti. Arlo è la psicoanalista Ordinario e psichiatra della Società Psicoanalitica Italiana Adelia, che hato come mutano emotività, umore e comportamento negli individui alo di stagione. “Per i bambini, l’arrivo dellapuò portare a un aumento dell’energia e dell’entusiasmo, ma anche a una maggiore sensibilità agli stimoli esterni”,Adelia, “I bambini possono essere particolarmente suscettibili aiamenti stagionali, solitamente sono positivi per la ripresa della ...