Calzona l‘artigiano del calcio con un piccolo contratto e una grande responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sembra il sosia di Sarri. Nell’aspetto e nel gioco. Per finire anche nel rapporto con la squadra. Di carattere essenziale, dice di non volere infierire con altri sproloqui teorici sulla testa dei giocatori. Fanno così in genere allenatori titolari, sostituti e sostituti di sostituti. Uno sciame di panchine terremotate. L’ultima s’adda vedé. Decide ovviamente DeLa, alle prese col suo stesso “potere di imperio”. La morìa di allenatori Avvenne così con Reja che liberò dai cervellotici impacci il Napoli di Ventura. “Giocate come sapete”, azzardò l’allenatore della scalata in serie A. La cuccagna del primo Napoli si esaurì nel 2009 e ricominciò con Mazzarri 2009 – 2013, che avviò la sbornia di undici allenatori su undici, a partire dalla svolta europea di Benitez 2013 – 2015, per proseguire col nuovo triennio 2015 – 2018 e con la felice intuizione dello sconosciuto Sarri. Per arrivare a ...