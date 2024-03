Calzona allena il Napoli in smart working | con i droni Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024)ilin, con i. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.ha tolto i panni dell’tore dele ha indossato quelli da ct della Slovacchia. Come da contratto. E in questi giorni né lui né il suo staff sono a Castale Volturno a seguire la squadra, o meglio quel che ne resta. Come scrive il Corriere dello Sport. Ilha ripreso la preparazione ieri al centro sportivo di Castel Volturno con il sorriso ma appena un filo di trucco: un modo alternativo per dire che all’appello, come da copione per gli impegni delle varie nazionali, mancavano Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Zielinski, Lobotka, Cajuste, Kvaratskhelia, Raspadori, il ...