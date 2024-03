Call My Agent Italia 2 torna su Sky | la nuova stagione con Elodie e Sabrina Impacciatore

Call my Agent Italia 2, nella nuova stagione che racconta lo star system del cinema italiano c'è anche Elodie - Dal 22 marzo su Sky: celebra il cinema italiano tra attori emergenti e altre guest star, come Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Sabrina Impacciatore ...vogue

Abbiamo intervistato Lisa Nur Sultan, la sceneggiatrice della seconda stagione di Call my Agent – Italia: ecco cosa ci ha raccontato - Abbiamo intervistato Lisa Nur Sultan, la sceneggiatrice della seconda stagione di Call my Agent - Italia: ecco cosa ci ha raccontato ...ciakgeneration

Call My Agent 2 quante puntate sono su Sky, quanti episodi ha la seconda stagione - Call My Agent 2 debutta su Sky il 22 marzo 2024 e andrà in onda ogni martedì sera sulla pay tv e anche su NOW Tv. Nello specifico va in onda in 6 episodi, suddivisi in 3 serate. Ecco, a seguire, le ...spettacoloitaliano