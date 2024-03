Call My Agent - Italia 2 | recensione | molto più italiana | sempre divertente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) LadiMy2, che, rispetto alla stagione precedente, si discosta maggiormente dall'originale francese, ma non per questo è meno. La prima stagione diMy, remake della serie francese Chiami il mioe! (Dix pour cent) non si allontana troppo dall'originale. Creata da Fanny Herrero, è un successo in tutto il mondo, tanto da avere un rifacimento in diversi paesi, non soltanto il nostro. Ricalcare quindi la scrittura di un prodotto collaudato, sostituendo semplicemente luoghi e personaggi francesi con glorie nazionali, sarebbe stato facilissimo. E in parteMylo ha fatto. Pensiamo all'episodio che vede Paola ...