Call My Agent 2 | la recensione

Il 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la seconda stagione di Call my agent , la serie diretta da Luca Ribuoli tratta dalla serie francese Dix pour cent disponibile su ... (screenworld)

Da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW torna Call My Agent Italia 2, seconda stagione della fortunata serie prodotta da Palomar per Sky Studios e remake della serie francese ... (ascoltitv)

La commedia umana di ‘Call My Agent – Italia 2’ - Torna la serie che racconta il dietro le quinte del nostro cinema. E di solito per le cover story si intervistano gli attori, ma qui no. Perché gli interpreti sono bravi, bravissimi, ma diamo a Lisa ...rollingstone

di 'Call My Agent – Italia 2' - Torna la serie che racconta il dietro le quinte del nostro cinema. E di solito per le cover story si intervistano gli attori, ma qui no. Perché gli interpreti sono bravi, bravissimi, ma diamo a Lisa N ...rollingstone

Call My Agent Italia 2, il cast - Da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW torna Call My Agent Italia 2, seconda stagione della fortunata serie prodotta da Palomar per Sky Studios e remake della serie francese ...ascoltitv