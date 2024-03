Calhanoglu inamovibile con la Turchia | ma sconfitto dall’Ungheria!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024)gioca titolare l'amichevole tra Ungheria ein campo alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest. La sfida termina sul risultato di 1-0 per i padroni di casa e con una rete annullata dal VAR. DA TITOLARE – Hakanescedall'amichevole tra Ungheria e, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Szoboszlai al 48? su calcio di rigore. Il centrocampista dell'Inter, partito titolare in questa sfida, resta in campo per tutto il tempo. A pochi minuti dalla fine, Schafer realizza il 2-0, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco.