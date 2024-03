Calendario sci alpino oggi in tv | orari superG Saalbach | programma | pettorali | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024), venerdì 22 marzo, si disputano gli ultimidella stagione di Coppa del Mondo 2023-2024 do sci. Si parte alle 10.00 con la gara femminile, che ipoteticamente vede ancora Federica Brignone in corsa per la coppetta, ma servirebbe una debacle clamorosa di Lara Gut-Behrami. Alle 11.30 sarà il turno dei maschi, con Marco Odermatt che punta a conquistare la seconda di tre sfere di specialità. Unica occasione per Brignone per portare a casa una Coppa di specialità, paradossalmente nella sua stagione con più punti di tutta la carriera. Il duello è sempre contro l’elvetica Lara Gut-Behrami, che si è già portata a casa la generale e la classifica di gigante. Sono 74 i punti che separano le due in classifica, ma in mezzo a loro c’è anche l’austriaca Cornelia Huetter, cha ha cinque lunghezze di margine sull’italiana. Per i colori ...