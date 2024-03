Calciomercato | notizia da non credere | “Kim in Serie A” | destinazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Kim Minjae sta vivendo un momento non semplice al Bayern Monaco: su di lui è pronto a irrompere un club diA. Senza dubbio, Kim Minjae è tra i simboli più evidenti di un Napoli che, nella scorsa stagione, ha portato a casa uno Scudetto che ha riscritto la storia recente del club partenopeo. Il difensore, ormai ex azzurro, si è preso un posto importante nel cuore dei tifosi azzurri, che ancora oggi lo rimpiangono alla luce di una fase difensiva dimostrata in questa stagione che, sicuramente, ha patito la sua partenza,Bayern Monaco. Il club di Aurelio De Laurentiis, nella scorsa estate, non ha potuto fare altrimenti, in quanto nel suo contratto era presente una clausola rescissoria pagata in maniera puntuale dalla squadra tedesca. L’impatto con la Bundesliga, però, non sembra essere andato secondo quanto sperato dallo stesso ex numero ...