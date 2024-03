Calciomercato Napoli | De Laurentiis ci prova | si lavora per un acquisto dal Barcellona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un esperto calciatore spagnolo è entrato nella lista dei desideri del, daarrivano notizie sul suo probabile addio in estate. Nella sessione diinvernale appena trascorsa, ilha dato il via ad un’opera di restyling del centrocampo. Oltre agli innesti in prestito di Dendoncker dall’Aston Villa e Junior Traoré dal Bournemouth, per il quale è previsto un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, sono stati confermati gli addii di Piotr Zieli?ski, che passerà all’ Inter a parametro zero in estate dopo ben 8 anni passati all’ombra del Vesuvio, e di Eljif Elmas, approdato ai tedeschi del Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus. Nella giornata odierna, sono rimbalzate voci dalla Spagna, nello specifico da, che vedono un esperto calciatore spagnolo essere ...