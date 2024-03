Calciomercato Milan | Zirzkee e Sesko | prezzi alle stelle

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Zirkzee esono i sogni deldelma i costi del loro cartellino sono altissimi: le ultime novità L’obiettivo delin vista del prossimoestivo sembra chiaro: acquistare un attaccante giovane e di prospettiva. Olivier Giroud ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2024 e i rossoneri sono pronti a lasciarlo andare e a iniziare una nuova fase. Tra i tanti nomi presi in considerazione Zirkzee esono in cima alla lista dei favoriti ma il loro prezzo spaventa la dirigenza. Il budget a disposizione del club rossonero non è infatti paragonabile a quello delle grandi squadre del calcio inglese e per questo i 50 milioni di euro della clausola rescissoria messa dal Lipsia persembrano eccessivi. Discorso simile per ...