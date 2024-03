Calciomercato Milan | Moncada non molla Lilian Brassier La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilmantiene sempre vivo l’interesse pernon intendere la presa sul difensore francese Iltiene vive diverse piste sul fronte difensore. In chiave mercato il club rossonero si muoverà in estate per acquistare un centrale difensivo di livello. Geoffreyè allo studio e sul tavolo ha diverse opzioni in ballo. Da Alessandro Buongiorno del Torino a Maxence Lacroix del Wolfsburg per finire adel Brest. Per quest’ultimo la dirigenza rossonera sta riflettendo sulla fattibilità dell’affare. Ilnonla presa sul francese classe ’99 del Brest e intende studiare nel dettaglio il suo dossier. Va detto che un aspetto potrebbe anche facilitare la trattativa per ...