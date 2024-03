Calciomercato Milan | Mike Maignan rinnova? Dettagli e cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilvuole blindaree sta proseguendo i contatti con l’entourage del portiere francese per il rinnovo di contratto. EccoIlsta continuando ad avere contatti con l’entourage diper il rinnovo di contratto. Questo quanto risulta dalle ultime indiscrezioni in merito al possibile prolungamento del portiere francese. Va sottolineato il fatto che l’ex Lille abbia tante richieste all’estero, ma la dirigenza rossonera è certa di potersi giocare bene le sue carte. Proseguono dunque i contatti tra le parti, conche andrà a scadenza nel giugno del 2026. Insomma, c’è ancora tempo ma il club non vuole correre rischi. Per legarlo a sé il club rossonero intende premiarlo con un ingaggio al ...