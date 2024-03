Calciomercato Milan – Maldini via a titolo definitivo? Il Monza ci pensa

Dal Milan alla Juventus, è stato fatto fuori: via libera per il big - Dal Milan alla Juventus, è stato fatto fuori: possibile via libera per il big in vista del Calciomercato estivo. L’indiscrezione La stagione di Marcos Alonso al Barcellona si sta trasformando in un ...calciomercato

Szymanski, i buoni rapporti col Fenerbahce possono aiutare il Napoli: la richiesta - L’esperto di Calciomercato Nicolò Schira è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Szymanski al Napoli Parliamo di 25-30 milioni per il cartellino, più facilmente ...tuttonapoli

Europa, botteghino, 2° posto: quanti soldi può ancora "spremere" il Milan dalla stagione - Ai circa 65 milioni già incamerati grazie alla Champions si possono aggiungere quelli dell'Europa League. A San Siro incassi medi ragguardevoli, e c'è ancora il derby. Arrivare secondi Quattro milion ...gazzetta