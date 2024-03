Calciomercato Milan | addio a Mike Maignan | Moncada ha scelto il sostituto Il nome

(Di venerdì 22 marzo 2024)potrebbe essere venduto nel corso del prossimoha già trovato ilperfetto per ilForte, anzi fortissimo ma non invendibile. Questa è la valutazione delper. Il portiere francese nel corso del prossimopotrebbe essere sacrificato per finanziare l’acquisto di un attaccante di livello, ma la dirigenza rossonera ha già trovato il suoideale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il capo dell’area sportivo Geoffreyha da tempo messo gli occhi su Michele Di Gregorio. È lui il principale candidato a diventare il portiere delin caso di cessione di. Il ...

