Calciomercato Lazio | Immobile vuole l’Inter | clamorosa situazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le ultime sul futuro di Ciro, attaccante e capitano della, nel mirino del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Cirosi sarebbe ufficialmente proposto al. Il capitano della, con un contratto in scadenza nel 2026, è in rotta con l’ambiente biancoceleste dopo le dimissioni di Sarri. Al momento

Ponciroli a "TMW RADIO": "Chiesa Non so se farà mai lo step successivo, ieri è stato imbarazzante" - Il gioco del calcio di oggi, con la forza fisica e la conoscenza tattica che c’è in questo momento, la differenza la fa la qualità tecnica. È facile mascherare qualità discutibili visto che si gioca ...tuttojuve

LIGUE 1 - Modifiche al calendario per favorire le tre squadre nelle coppe europee - Un calendario organizzato ad hoc per i tre club qualificati ai quarti di finale delle coppe europee è una decisione forte e un atto di unità del calcio francese per avere successo sulla scena ...napolimagazine

Aranova, le parole di capitan Pucci "Orgoglioso di essere il capitano di questa grande società" - Il club del girone A di Eccellenza Lazio però non vuole abbassare la guardia e capitan Valerio Pucci prova a serrare le fila in vista del finale. Buongiorno Valerio, l’ultima vittoria ottenuta a ...romatoday