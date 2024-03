Calciomercato | il Napoli pensa al dopo Zielinski

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il campionato sta terminando. Mancano solo nove partite al traguardo, ma per ildovranno essere nove finali. Eppure la società partenopea deve giàre a cosa sarà nella prossima stagione. De Laurentiis, ammessi gli errori di questa stagione, deve riprogrammare la prossima. Non si può prescindere dalquindi. Uno dei nodi fondamentali sarà il. Il polacco da tempo ormai è dell’Inter e la girandola dei nomi del suo possibile sostituto è in movimento. Tuttomercatoweb ha approfondito l’argomento ed ha provato a formulare delle ipotesi. Di seguito ciò che ha scritto sull’argomento il sito specializzato in, non solo Sudakov per il centrocampo azzurro Tuttomercatoweb scrive: “Non solo Sudakov. Fra i ...

Un solo obiettivo rimasto vivo nella stagione davvero molto negativa di una squadra che solo un anno fa spadroneggiava in lungo e in largo in Serie A disputando, anche, un’ottima stagione di ... (metropolitanmagazine)

Il Cagliari è immerso nella piena bagarre per non retrocedere, eppure si parla anche di Calciomercato . Come noto, il Calciomercato non va mai in vacanza e c’è una squadra in Serie A, il Napoli , che ... (webmagazine24)

Kim potrebbe tornare in Serie A, ma non al Calcio Napoli - Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. L’ex difensore del Calcio Napoli, che non sta disputando una stagione esaltante in Bundesliga, è finito nel mirino di un club di Serie A, ...2anews

ON AIR - Specchia: “Italiano perfetto per il Napoli" - viene dal basso e conosce il calcio come pochi. Quando frequentavo La Spezia, tutti me ne parlavano benissimo e anche a Firenze ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Per il Napoli sarebbe il ...napolimagazine

Napoli su Hancko, Corvino: "E' straordinario e intelligente. Sapete quanto lo pagai" - Pantaleo Corvino ha parlato del difensore centrale Hancko seguito dal Napoli per la prossima stagione, il dirigente lo portò anni fa alla Fiorentina. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce ...areanapoli