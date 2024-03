Calcio Serie D Super derby Vigor Senigallia-Alma Juventus Fano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Domenica 24 marzo alle ore 15 big match al Bianchelli con tanto pubblico.Capitan Denis Pesaresi a un passo dalle 300 presenze, 22 Marzo 2024 – E’ il momento deltrache si gioca domenica 24 marzo alle ore 15 al Bianchelli per la vcntottesima giornata diD. Punti pesanti in palio per entrambe: ladeve vincere per tornare quinta e dunque in zona play-off, sperando in un passo falso del Notresco che attualmente la precede, l’, terz’ultimo, dopo tante vicissitudini pare in ripresa – è reduce da un bel pareggio interno con la lanciatissima capolista Campobasso – ma è comunque in una posizione in cui non solo è invischiata nei play-out, ma rischia pure la retrocessiore ...