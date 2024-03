Calcio | Roma Azmoun ko in nazionale | rischia 3 settimane di stop

Da un crociato rotto a portare in campo tre campioni del mondo. Andrea Dezi, responsabile della pagina Facebook calcio – Ultimi Romantici è una sorta di “Fata Madrina” di Cenerentola del calcio ... (ilfattoquotidiano)

Javier Pastore, centrocampista argentino ex Roma, Palermo e PSG ha parlato in una lunga intervista a La Nacion, in cui ha svelato le sue sofferenze... (calciomercato)