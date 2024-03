Calcio | qualificazioni Europei U21 | Italia sprecona ma vincente | 2-0 sulla Lettonia e primo posto conservato

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vince e convince l’Under 21 di Carmine Nunziata. Gli azzurrini riescono ad avere la meglionella sesta giornata del girone di qualificazione agli2025, vendicando così il pareggio a reti bianche dell’andata: i gol di Casadei e Fabbian suggellano al Manuzzi di Cesena un dominio territoriale che avrebbe meritato uno scarto anche più ampio, respingendo così l’assalto dell’Irlanda che nell’altra partita di giornata ha strapazzato per 7-0 i pari età di San Marino. Nei primissimi minuti l’sembra distratta e rischia immediatamente, ma Desplanches dice di no al tiro ravvicinato di Desplanches. Piano piano però gli azzurrini iniziano a riprendere il controllo delle operazioni andando vicino al gol con Fabbian che non impatta bene la sfera al 13?. Sembra una giornata stregata ...

