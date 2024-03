Calcio | qual Europei U21 | Italia-Lettonia 2-0**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Cesena, 22 mar. (Adnkronos) – Allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena l'si impone 2-0 sulla, nella sfida valida per la 6a giornata delleificazioni al prossimo Campionato Europeo Under 21, in programma in Slovacchia nel 2025. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, al comando del girone A con 14 punti, davanti all'Irlanda con 13, hanno avuto la meglio grazie ai gol di Casadei al 32? e di Fabbian al 79?. Martedì a Ferrara la sfida alla Turchia.