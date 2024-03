Calcio Foggia 1920 | attentati contro dirigenti e calciatori | 4 indagati | perquisizioni e sequestri

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Digos e la squadra Mobile della questura disu disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno eseguitolocali e personali e sequestrato cose utili per l’accertamento dei fatti nei confronti di quattro persone, sottoposte alle indagini preliminari in seguito a gravi fatti di reato perpetrati sia ai danni dei vertici del club sportivo ‘’, sia nei confronti di personaggi riconducibili e/o vicini all’entourage societario rossonero. Nel 2019, quando la squadra militava in serie B, si verificarono dueintimidatori esplosivi e incendiarile auto di duedella società e di un calciatore. Nel giardino della villetta di un secondo calciatore venne fatto esplodere un grosso ...

Si giocano stasera quattro posticipi per il campionato di Calcio di serie C. Fra le partite in programma alle 20,45 ci sono Foggia-Crotone e Virtus Francavilla Fontana-Monopoli che riguardano, ... (noinotizie)

Javier Zanetti ospite d’onore del Sant’Agata per la gara contro il Siracusa - L'ex capitano e bandiera dell'Inter, oggi vicepresidente del club nerazzurro, l'amatissimo Javier Zanetti, sarà presente domenica al "Fresina" di Sant'Agata Militello per un saluto in occasione della ...messinasportiva