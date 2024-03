(Di venerdì 22 marzo 2024) "Retegui può essere il giocatore che cercava Spalletti per l'attacco? Più che altro è l'per adesso, in attesa che crescano e che prendano possesso della situazione sia Pinamonti che Scamacca. AlRetegui è l'che puòruolo, lo può fare anche Raspadori ma con caratteristiche diverse, ma l'attaccante del Genoa è

**Calcio: Dossena, 'Retegui Al momento unico che può interpretare quel ruolo'** - Credo lo sappia solo lui. Vediamo che sta facendo fatica, ma quante e quali sono le cause non lo sappiamo". Lo ha detto Beppe Dossena all'Adnkronos dopo il successo della Nazionale azzurra di Luciano ...msn

Retegui nuovo bomber Nazionale Le pagelle degli ex azzurri - Mateo Retegui è il bomber che Luciano Spalletti cerca per la Nazionale verso Euro 2024 "Ha giocato una partita splendida, è una certezza in area di rigore. Ha fatto salire la squadra, ha retto bene f ...adnkronos

Cagliari, mille tifosi per l’amichevole col Selargius: i rossoblù vincono 6-0 - Festa al “Virgilio Porcu” per il Cagliari, che ha raccolto l’abbraccio dei circa mille tifosi per l’amichevole contro il Selargius. I rossoblù si impongono per 0-6, con il gruppo a disposizione di Cla ...unionesarda