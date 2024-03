Calcio dilettanti Il Gallo sbanca Casalecchio e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prosegue il cammino in Coppa Emilia per il, che nei quarti di finale ha battuto 2-0 fuori casa il Real, aggiudicandosi così un posto tra le quattro semifinaliste del torneo. L’undici di mister Zambrini indirizza la gara con un ‘uno-due’ a cavallo tra il 30’ ed il 35’, due reti in fotocopia dad’angolo: sono Bianchi e Poletti ad infilare l’estremo difensore dei padroni di casa Landi e a spianare la strada verso la vittoria dei ferraresi. La gara si sviluppa poi sul filo dell’equilibrio, colbravo e capace a gestire i ritmi e i tentativi di riaprire il match del Real, formazione che milita nel girone E di Prima Categoria. Nella ripresa è il capitano Novelli a comandare la difesa e a chiudere ogni tipo di spazio per l’attacco bolognese, mai veramente ...