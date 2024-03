Calcio | daspo a sette calciatori under 17 per rissa in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pugno duro della questura di Vibo Valentia nei confronti di17 della Vigor Paravati, società calcistica vibonese, ai quali è stato notificato undella durata di due anni. Il provvedimento fa riferimento agli avvenimenti del 17 febbraio scorso quando al termine della partita contro l’Academy Costa degli Dei, valevole per il campionato Allievi17, in seguito all’espulsione di uno dei giocatori della Vigor Paravati la panchina aveva vibratamente protestato nei confronti del direttore di gara, verso il quale sarebbero state poi indirizzate delle vere e proprie minacce, accompagnate da schiaffi e spinte. A quel punto l’arbitro aveva sospeso l’incontro, necessitando della scorta delle forze dell’ordine per mettersi in salvo negli spogliatoi. Ad indagare sull’accaduto è ...