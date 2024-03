(Di venerdì 22 marzo 2024) Pareggio in Spagna contro una squadra della massima divisione per i lariani di Roberts e Fabregas ROMA - Amichevole internazionale per ildi Roberts e Fabregas (ritorno in Spagna per lui) che, nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, ha affrontato il, f

Leao, solo gol belli in Europa e quel feeling con Gyokeres... Pioli sorride, Rafa torna subito - In questa stagione ha segnato con maggior frequenza nelle coppe rispetto al campionato. Ieri una bellissima rete anche in nazionale, da dove arriva un'ottima notizia per il tecnico: niente seconda col ...gazzetta

Calcio: Amichevoli. Cadice-Como 1-1, Fumagalli risponde a Ramos - Pareggio in Spagna contro una squadra della massima divisione per i lariani di Roberts e Fabregas ROMA (ITALPRESS) - Amichevole internazionale per il Como di Roberts e Fabregas (ritorno in Spagna per ...sport.tiscali

Ascoli Calcio, doppio allenamento inframezzato dall'incontro sul match-fixing e l'utilizzo dei social - Assente l'attaccante David Duris che sarà impegnato con la Slovacchia nelle Amichevoli contro Austria (domani a Bratislava ... Attraverso il programma “Il Calcio non è solo un gioco”, sono state ...picenotime