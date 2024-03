Calcio | amichevole Italia-Venezuela 2-1

(Di venerdì 22 marzo 2024) 23.53 Spalletti fa esperimenti, ma l'risponde a metà: a Fort Lauderdale (in tribuna anche Jannik Sinner), battuto 2-1 ilin. Subito rigore parato da Donnarumma a Rondon (3'), sulla respinta spara alto Savarino.Out di poco il destro di Chiesa,su cross Machis vicino al gol Rondon in scivolata. Nel finale di tempo, due erroracci individuali (di Romo e Bonaventura) 'regalano' il vantaggio a Retegui (40') e il pari a Machis (43'). Donnarumma ferma Cadiz, ci prova Zaniolo, all'80' Retegui (doppietta) fa 2-1.

50? Osorio anticipa Chiesa prima dell'ingresso in area di rigore. 48? Fuori Bonaventura, dentro Barella nell'Italia. 46? inizia il secondo tempo!

66? Fuori Chiesa, Frattesi e Locatelli, dentro Pellegrini, Jorginho e Zaccagni nell'Italia. 64? miracolo di Donnarumma su Cadiz lanciato a rete.

80? Goooooooooooooool, Retegui, controllo orientato e destro in rete, Italia-Venezuela 2-1. 78? Dentro Castillo e Makoun, fuori Angel e Martinez nel

