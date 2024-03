Calcio a 5 Serie C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle sfide del 22 e del 23 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) LaB torna il 6 aprile, si gioca solo a livello regionale: in C1 lo Jesi sfida il Cagli, con la Nuova Juventina impegnata contro il Pietralacroce. In C2 il girone A si può decidere sabato, con Chiaravalle-Acli Mantovani e Amici Cs-Candia Baraccola Aspio VALLESINA, 222024 – Si gioca solo a livello regionale nela 5 nostrano in questo weekend. Con laB ferma per due settimane (si torna in campo il 6 aprile), tra oggi venerdì 22e domani sabato 23si giocano le gare della penultima giornata di campionato inC1 e inC2. Andiamo a scoprire ilpartite.C1 Nel massimo campionato regionale si gioca la 25^ giornata. Il duello promozione ...

