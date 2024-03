Calcio a 5 La Verag ko con il Five to Five Pareggiano Timec e Lebowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella giornata in cui il Viareggio ottiene con largo anticipo la promozione in serie B nazionale, i pratesi dellaVillaggio vengono battuti in trasferta per 5-4 dai pisani delToe a tre turni dalla conclusione della regular season restano ancorati a quota 27, appena un punto fuori dalla zona pericolosa della classifica della C1. Turno di riposo per lache tornerà in campo il 29 marzo, per ricevere il forte Città di Massa. In serie C2 la ventiseiesima giornata allontana ulteriormente laPrato dal primo posto della classifica del girone B detenuto dall’Atletico Fucecchio. Gli uomini di Bini Conti infatti non sono andati al di là di un parteggio (1-1) con il Centro Storicomentre la capolista ha battuto 7-3 il ...