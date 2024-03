Calci | riqualificazione di via Roma lato Certosa | investimenti per oltre 300mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024)22 marzo 2024- Ladell’asse-Pieve ha compiuto il primo passo e ad inizio Aprile si andrà avanti con altri lavori. In questi giorni, infatti, è stato completato il rinnovo dell’illuminazione pubblica di via, nel tratto compreso fra lae l’incrocio di via Brogiotti, con interventi sia sulle linee interrate sia sui corpi illuminanti. I nuovi lampioni sono della stessa tipologia di quelli installati non molto tempo fa in via di Madonnoni, al fine di dare uniformità ad un contesto di assoluto pregio architettonico e paesaggistico. Nel frattempo, Acque Spa si è attivata per ammodernare gli allacci fognari e per predisporne eventuali futuri, così da scongiurare interventi invasivi successivi alla. Nei primi giorni di Aprile, dunque, ...