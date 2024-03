Calci e pugni alla compagna | arrestato a Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo – Tre misure cautelari applicate in un solo giorno dai carabinieri nel Modenese contro la violenza di genere. Come spiega la procura di, i militari dell’Arma a Carpi hannoun 36enne originario del Marocco per atti persecutori e rapina: dal luglio dello scorso anno avrebbe avuto condotte violente contro lae la notte di Capodanno l’avrebbe colpita confino al mattino dopo averle sottratto il telefono cellulare. L’uomo per raggiungere la vittima, secondo le indagini, avrebbe anche sfondato al porta della stanza dove si era rifugiata. Sempre a Carpi un 36enne è stato destinatario di allontanamento dcasa familiare e anche del divieto di avvicinamento: per due anni avrebbe usato violenza sulla convivente, ...