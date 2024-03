Calafiori | Kayode | Ruggeri le certezze L’Under 21 ha tanti big in difesa | ma mancano i gol aspettando Camarda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Mercoledì17 di Favo e19 di Corradi hanno vinto e convinto contro Olanda e Scozia, mettendo in mostra due dei talenti migliori delle giovanili azzurre: Francescoe Simone Pafundi, entrambi apparsi fuori contesto in una categoria che sembra ormai star loro stretta. Ci sarà tempo per vederli in Under 21, il Ct Carmine Nunziata li aspetta e nessuno vuole bruciare i tempi. La corsa alle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria riparte da Cesena (ore 18.15, diretta su Rai 2) contro quella Lettonia che lo scorso 8 settembre a Jurmala costrinse gli azzurrini ad accontentarsi di un pareggio a reti inviolate. Da quel momento però l’Italia è salita di livello, portandosi con 11 punti in testa al girone con una lunghezza di vantaggio sull’Irlanda. Più indietro la Norvegia a quota 9 e proprio la Lettonia a 7 punti. ...