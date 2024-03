Cairoli Niguarda | ' linfoma a grandi cellule B tra quelli rari è frequente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - "Nella grande famiglia dei linfomi, uno dei più frequenti è ilB, una malattia maligna che, se non curata appropriatamente, conduce invariabilmente al decesso. E' una patologia discretamente, anche se è una malattia rara". Così Roberto, direttore della Struttura complessa di Ematologia dell'Asst Grande ospedale metropolitanodi Milano, in occasione della presentazione della campagna di informazione diretta al grande pubblico sulB (Dlbcl), il piùdella famiglia dei linfomi non Hodgkin, firmata da Sobi, azienda farmaceutica svedese dedicata alle malattie rare, con il patrocinio delle associazioni La ...