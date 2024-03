Cade e muore dopo un volo di 17 metri dal sesto piano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bergamo. Undi 17daldi una palazzina al civico 26 di via Angelo Mai non ha lasciato scampo a un uomo di 56 anni, A.M. Il dramma si è consumato venerdì 22 marzo intorno a mezzogiorno. I rilievi della Polizia di Stato e dei colleghi della Scientifica si sono protratti per ore. L’uomo, con un ruolo di prestigio nell’azienda Lucchini di Lovere, stava pulendo le finestre dell’ appartamento della madre. O meglio, i pochi elementi a disposizione farebbero pensare a questo. “La finestra era aperta e a fianco c’era un detergente per pulire il vetro – racconta la madre del 56enne -. Non so cosa gli sia saltato in mente, non era una cosa che faceva spesso”. Poi, il figlio sarebbe precipitato. Le cause sono da accertare. “Non stava bene in questi giorni, aveva la bronchite e lavorava da casa. Era il ...